Полиция Исламабада ввела еженедельный выходной — Dawn

Полиция Исламабада в Пакистане ввела новую политику отпусков, согласно которой каждый сотрудник должен получать как минимум один еженедельный выходной день. Этот день не будет засчитываться как отпуск. Соответствующий приказ от 23 октября издал генеральный инспектор полиции Исламабада, сообщает Dawn.

Новые правила отпусков

Документ передает полномочия по согласованию отпусков должностным лицам разных уровней и отменяет предыдущие инструкции, в том числе политику 2022 года. Мужчинам в полиции, как правило, будут предоставлять 10 дней отпуска в связи с заключением брака, а женщинам — один месяц при условии одобрения уполномоченным органом.

Сотрудники из отдаленных районов Синда, Белуджистана и Хайбер-Пахтунхвы, а также Читрала, Гилгит-Балтистана и бывшей FATA смогут выбирать между одним еженедельным выходным днем, семью днями отдыха после 45 дней службы или 14 днями после 90 дней службы.

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Ограничения и специальные отпуска

Одновременно краткосрочный отпуск смогут брать не более 10% сотрудников. Совокупный лимит для заработанного отпуска и отпуска для выезда за пределы Пакистана составляет 3% численности подразделения или офиса.

Политика также предусматривает отпуска в связи с беременностью и родами, отцовством и состоянием здоровья. Сотрудникам, сдающим экзамены на центральную или провинциальную государственную службу, могут предоставить до 20 дней отпуска, а для прохождения собеседований — до 15 дней.

В приказе отмечается, что отпуск не является безусловным правом: его могут не согласовать или отменить в интересах ведомства либо из-за служебной необходимости. Политику подготовили после консультаций с полицейскими разных званий; предложения по ее дальнейшему совершенствованию предложено подавать в установленном порядке.

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