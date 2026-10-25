Policja w Islamabadzie wprowadziła cotygodniowy dzień wolny — Dawn

Policja w Islamabadzie w Pakistanie wprowadziła nową politykę urlopową, zgodnie z którą każdy pracownik ma otrzymywać co najmniej jeden cotygodniowy dzień wolny. Dzień ten nie będzie zaliczany do urlopu. Odpowiednie zarządzenie z 23 października wydał generalny inspektor policji Islamabadu, informuje Dawn.

Nowe zasady urlopów

Dokument przekazuje uprawnienia do zatwierdzania urlopów urzędnikom różnych szczebli i uchyla wcześniejsze instrukcje, w tym politykę z 2022 roku. Mężczyznom w policji co do zasady będzie przyznawane 10 dni urlopu związanego z zawarciem małżeństwa, a kobietom — jeden miesiąc, po zatwierdzeniu przez właściwy organ.

Pracownicy z odległych rejonów Sindhu, Beludżystanu i Chajber Pasztunchwy, a także z Chitralu, Gilgit-Baltistanu i byłych FATA, będą mogli wybrać między jednym cotygodniowym dniem wolnym, siedmioma dniami odpoczynku po 45 dniach służby lub 14 dniami po 90 dniach służby.

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Ograniczenia i specjalne urlopy

Jednocześnie z krótkoterminowego urlopu będzie mogło korzystać nie więcej niż 10% pracowników. Łączny limit dla urlopu wypracowanego oraz urlopu na wyjazd poza Pakistan wynosi 3% stanu osobowego jednostki lub biura.

Polityka przewiduje również urlopy związane z ciążą i porodem, ojcostwem oraz stanem zdrowia. Pracownikom zdającym egzaminy do centralnej lub prowincjonalnej służby cywilnej można przyznać do 20 dni urlopu, a na odbycie rozmów kwalifikacyjnych — do 15 dni.

W zarządzeniu zaznaczono, że urlop nie jest bezwarunkowym prawem: może nie zostać zatwierdzony lub może zostać odwołany w interesie resortu albo z powodu potrzeb służbowych. Politykę przygotowano po konsultacjach z policjantami różnych rang; propozycje jej dalszego udoskonalenia zaproponowano składać w ustalonym trybie.

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