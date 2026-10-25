В Израиле раввин Эли Садан, духовный наставник лидера партии «Народ Израиля» Офера Винтера, выразил поддержку ее участию в выборах за два дня до голосования. Как сообщает Jerusalem Post, это произошло несмотря на попытки премьер-министра Биньямина Нетаньяху убедить Садана повлиять на Винтера, чтобы тот снял партию с гонки.

Поддержка участия в выборах

Садан пожелал Винтеру преодолеть избирательный барьер. По его мнению, только прохождение партии Винтера в Кнессет позволит Нетаньяху сформировать полноценное правое правительство. Раввин также заявил, что считает Нетаньяху «отличным премьер-министром», который сделал много для израильтян, и хотел бы, чтобы он и дальше занимал этот пост.

В то же время Садан опроверг сообщения, будто он призывал не голосовать за Винтера из-за риска непрохождения избирательного барьера. По его словам, он этого не говорил.

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Попытки убедить Винтера

На прошлой неделе Нетаньяху и министр финансов Бецалель Смотрич, который возглавляет ультраправую партию «Религиозный сионизм», встречались с Саданом. По данным издания, они подчеркивали риск того, что партия Винтера не преодолеет избирательный барьер, а это может стоить правому блоку мест в Кнессете.

Нетаньяху призвал избирателей не поддерживать небольшие правые партии, находящиеся близко к избирательному барьеру, и попросил Винтера сняться с гонки, чтобы «спасти правых». Смотрич также предложил Винтеру должность министра в Министерстве обороны в обмен на отказ от участия в выборах. Винтер отклонил это предложение и неоднократно заявлял, что не намерен сниматься с выборов.

Партия «Народ Израиля» поддерживает кандидатуру Нетаньяху на пост премьер-министра. В то же время последние опросы показывали, что она либо не преодолевает, либо лишь незначительно превышает необходимый избирательный барьер.

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