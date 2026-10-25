W Izraelu rabin Eli Sadan, duchowy mentor Ofera Wintera, lidera partii „Naród Izraela”, wyraził poparcie dla jej udziału w wyborach na dwa dni przed głosowaniem. Jak informuje Jerusalem Post, stało się to mimo prób premiera Binjamina Netanjahu, by przekonać Sadana do wpłynięcia na Wintera, aby wycofał partię z wyścigu.

Poparcie dla udziału w wyborach

Sadan życzył Winterowi przekroczenia progu wyborczego. Jego zdaniem tylko wejście partii Wintera do Knesetu pozwoli Netanjahu utworzyć pełnoprawny prawicowy rząd. Rabin oświadczył również, że uważa Netanjahu za „doskonałego premiera”, który zrobił wiele dla Izraelczyków, i chciałby, aby nadal pełnił tę funkcję.

Jednocześnie Sadan zaprzeczył doniesieniom, jakoby wzywał do niegłosowania na Wintera z powodu ryzyka nieprzekroczenia progu wyborczego. Jak powiedział, nie mówił tego.

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Próby przekonania Wintera

W ubiegłym tygodniu Netanjahu i minister finansów Bezalel Smotrich, który stoi na czele skrajnie prawicowej partii „Religijny Syjonizm”, spotkali się z Sadanem. Według gazety podkreślali ryzyko, że partia Wintera nie przekroczy progu wyborczego, co może kosztować prawicowy blok miejsca w Knesecie.

Netanjahu zaapelował do wyborców, by nie popierali małych prawicowych partii znajdujących się blisko progu wyborczego, oraz poprosił Wintera o wycofanie się z wyścigu, aby „uratować prawicę”. Smotrich również zaproponował Winterowi stanowisko ministra w Ministerstwie Obrony w zamian za rezygnację z udziału w wyborach. Winter odrzucił tę ofertę i wielokrotnie oświadczał, że nie zamierza wycofywać się z wyborów.

Partia „Naród Izraela” popiera kandydaturę Netanjahu na stanowisko premiera. Jednocześnie ostatnie sondaże wskazywały, że albo nie przekracza ona wymaganego progu wyborczego, albo przekracza go jedynie nieznacznie.

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