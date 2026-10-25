在以色列，“以色列人民”党领袖奥费尔·温特的精神导师埃利·萨丹拉比在投票日前两天表示支持该党参加选举。正如《耶路撒冷邮报》报道，此举发生在总理本雅明·内塔尼亚胡试图说服萨丹影响温特、让其撤回该党参选之后。

支持参加选举

萨丹祝愿温特能够跨过选举门槛。他认为，只有温特的政党进入以色列议会，内塔尼亚胡才能组建一个完整的右翼政府。这名拉比还表示，他认为内塔尼亚胡是一位“出色的总理”，为以色列人做了很多，并希望他继续担任这一职务。

与此同时，萨丹否认了有关他因担心无法跨过选举门槛而呼吁不要投票给温特的报道。他表示，自己没有说过这样的话。

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试图说服温特

上周，内塔尼亚胡和财政部长贝扎莱尔·斯莫特里赫与萨丹会面。斯莫特里赫领导极右翼政党“宗教犹太复国主义”。据该报报道，他们强调，温特的政党可能无法跨过选举门槛，这可能导致右翼阵营失去以色列议会席位。

内塔尼亚胡呼吁选民不要支持接近选举门槛的小型右翼政党，并要求温特退出竞选以“拯救右翼”。斯莫特里赫还提出，让温特担任国防部部长职位，以换取他放弃参加选举。温特拒绝了这一提议，并多次表示无意退出选举。

“以色列人民”党支持内塔尼亚胡出任总理。与此同时，最近的民调显示，该党要么无法跨过门槛，要么仅略高于所需的选举门槛。

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