Лидер оппозиции Мачадо вернулась в Венесуэлу — NPR

Лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо вернулась в Венесуэлу после более чем 10 месяцев изгнания. О своем прибытии она сообщила в социальных сетях, написав: «Я здесь. С вами». Об этом сообщает NPR.

Подтверждение от союзника

Лидер венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес подтвердил в X, что Мачадо прибыла в страну. Он также заявил, что вскоре будет рядом с ней, и назвал ее возвращение важным днем для венесуэльцев.

Мачадо впервые появилась в Венесуэле с декабря. До выезда за границу она скрывалась в стране 11 месяцев после кратковременного задержания во время протеста в январе 2025 года. После тайного выезда Мачадо появилась в Норвегии в декабре 2025 года, где ей присудили Нобелевскую премию мира за мирный вызов авторитарному правительству Николаса Мадуро.

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Требование провести выборы

Возвращение Мачадо произошло на фоне неопределенности относительно демократического будущего Венесуэлы и роли США в стране. После отстранения Мадуро страной руководит исполняющая обязанности президента Дельси Родригес, давняя союзница бывшего президента.

По данным NPR, Родригес уже превысила срок, на который была уполномочена исполнять обязанности президента после захвата Мадуро, а дата выборов до сих пор не назначена. Мачадо и ее союзники требуют установить дату президентских выборов, тогда как американские чиновники прежде всего подчеркивают необходимость экономической стабилизации.

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