Liderka wenezuelskiej opozycji i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla María Corina Machado wróciła do Wenezueli po ponad 10 miesiącach na wygnaniu. O swoim przybyciu poinformowała w mediach społecznościowych, pisząc: „Jestem tutaj. Z wami”. Poinformowało o tym NPR.

Potwierdzenie od sojusznika

Lider wenezuelskiej opozycji Edmundo González potwierdził na X, że Machado przybyła do kraju. Oświadczył również, że wkrótce będzie u jej boku, i nazwał jej powrót ważnym dniem dla Wenezuelczyków.

Machado po raz pierwszy pojawiła się w Wenezueli od grudnia. Przed wyjazdem za granicę ukrywała się w kraju przez 11 miesięcy po krótkotrwałym zatrzymaniu podczas protestu w styczniu 2025 roku. Po potajemnym wyjeździe Machado pojawiła się w Norwegii w grudniu 2025 roku, gdzie otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za pokojowe przeciwstawienie się autorytarnemu rządowi Nicolása Maduro.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Żądanie przeprowadzenia wyborów

Powrót Machado nastąpił w obliczu niepewności dotyczącej demokratycznej przyszłości Wenezueli i roli Stanów Zjednoczonych w tym kraju. Po odsunięciu Maduro krajem kieruje pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodríguez, wieloletnia sojuszniczka byłego prezydenta.

Według NPR Rodríguez przekroczyła już okres, na który upoważniono ją do pełnienia obowiązków prezydenta po schwytaniu Maduro, a data wyborów nadal nie została wyznaczona. Machado i jej sojusznicy domagają się ustalenia daty wyborów prezydenckich, podczas gdy amerykańscy urzędnicy podkreślają przede wszystkim stabilizację gospodarczą.

Czytaj nas na