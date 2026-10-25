反对派领袖马查多返回委内瑞拉——NPR

委内瑞拉反对派领袖、诺贝尔和平奖得主玛丽亚·科里娜·马查多在流亡超过10个月后返回委内瑞拉。她在社交媒体上宣布抵达，写道：“我在这里。和你们在一起。”NPR对此进行了报道。

盟友确认

委内瑞拉反对派领袖埃德蒙多·冈萨雷斯在X上确认，马查多已抵达该国。他还表示，自己很快将来到她身边，并称她的归来是委内瑞拉人民的重要一天。

这是马查多自12月以来首次在委内瑞拉现身。在出国前，她在国内躲藏了11个月，此前她于2025年1月的一次抗议活动中曾被短暂拘留。马查多秘密离境后，于2025年12月在挪威现身，并因以和平方式挑战尼古拉斯·马杜罗的威权政府而被授予诺贝尔和平奖。

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要求举行选举

马查多的回归正值外界对委内瑞拉民主未来以及美国在该国角色存在不确定性之际。马杜罗被罢免后，该国由代理总统德尔西·罗德里格斯领导，她是这位前总统的长期盟友。

据NPR报道，罗德里格斯在马杜罗被捕后获授权担任代理总统的期限已经届满，选举日期至今仍未确定。马查多及其盟友要求确定总统选举日期，而美国官员则首先强调经济稳定。

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