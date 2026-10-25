Израильские правозащитные организации заявили, что из-за операции Армии обороны Израиля в Хевроне на Западном берегу около 1200 палестинских гражданских лиц были принудительно перемещены. Об этом сообщила Jerusalem Post со ссылкой на представителей нескольких организаций.

Израильская армия объявила, что проводит операцию в районах Аль-Джалады и Эйн-Дейр-Бахи возле военного контрольно-пропускного пункта на въезде в Хеврон. Ее целью военные назвали поиск нападавших и оружия; операция также предусматривает снос сооружений.

Заявления о влиянии на гражданских лиц

Палестинская администрация назвала действия военных коллективным наказанием. Глава муниципалитета Хеврона Юсеф Зухейр аль-Джабари заявил Reuters, что еще примерно 1300 человек могут лишиться жилья, помимо 1200 уже перемещенных. Он также утверждал, что военные разрушили в городе магазины, фабрики, дома и дороги.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Директор отдела палестинских территорий организации Physicians for Human Rights Israel Милена Ансари сообщила, что операция уже повлияла на доступ пациентов к медицинской помощи. По данным организации, бригадам скорой помощи приходится передавать пациентов между автомобилями на контрольно-пропускных пунктах. В частности, шестимесячный ребенок с легочной инфекцией ждал два дня перевода из больницы в Рамалле в Хеврон.

Обращение к военным

Ансари предупредила, что длительное пребывание перемещенных людей во временных убежищах или переполненных домах родственников может ухудшить состояние их здоровья. Она указала на риски для людей с хроническими заболеваниями, в том числе гипертонией, диабетом и тех, кто нуждается в диализе, а также на психологические последствия для детей.

Ассоциация за гражданские права в Израиле в письме командованию армии заявила, что не видит доказательств связи между сносимыми домами и нападавшими, совершившими атаку на прошлой неделе. Организация также сослалась на палестинские утверждения, что часть жителей вывели из домов ночью без предоставления убежища, а тысячи людей не могли добраться до работы, школ и мечети Ибрагима.

Читай нас в