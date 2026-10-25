Ізраїльські правозахисні організації заявили, що через операцію Армії оборони Ізраїлю в Хевроні на Західному березі Йордану близько 1200 палестинських цивільних примусово перемістили. Про це повідомило Jerusalem Post з посиланням на представників кількох організацій.

Ізраїльська армія оголосила, що проводить операцію в районах Аль-Джаляда та Ейн-Дейр-Баха поблизу військового контрольно-пропускного пункту на в'їзді до Хеврона. Її метою військові назвали пошук нападників і зброї; операція також передбачає знесення споруд.

Заяви про вплив на цивільних

Палестинська адміністрація назвала дії військових колективним покаранням. Голова муніципалітету Хеврона Юсеф Зухейр аль-Джабарі заявив Reuters, що ще приблизно 1300 людей можуть втратити житло, окрім 1200 уже переміщених. Він також стверджував, що військові зруйнували в місті магазини, фабрики, будинки та дороги.

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Директорка відділу палестинських територій організації Physicians for Human Rights Israel Мілена Ансарі повідомила, що операція вже вплинула на доступ пацієнтів до медичної допомоги. За даними організації, бригадам швидкої доводиться передавати пацієнтів між автомобілями на контрольно-пропускних пунктах. Зокрема, шестимісячна дитина з легеневою інфекцією чекала два дні на переведення з лікарні в Рамаллі до Хеврона.

Звернення до військових

Ансарі застерегла, що тривале перебування переміщених людей у тимчасових притулках або переповнених оселях родичів може погіршити їхній стан здоров'я. Вона вказала на ризики для людей із хронічними захворюваннями, зокрема гіпертонією, діабетом і тих, хто потребує діалізу, а також на психологічні наслідки для дітей.

Асоціація за громадянські права в Ізраїлі у листі до командування армії заявила, що не бачить доказів зв'язку між будинками, які зносять, і нападниками, які здійснили атаку минулого тижня. Організація також послалася на палестинські твердження, що частину мешканців вивели з осель уночі без надання притулку, а тисячі людей не могли дістатися роботи, шкіл і мечеті Ібрагіма.

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