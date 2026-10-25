Izraelskie organizacje praw człowieka oświadczyły, że w wyniku operacji Sił Obronnych Izraela w Hebronie na Zachodnim Brzegu około 1200 palestyńskich cywilów zostało przymusowo przesiedlonych. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na przedstawicieli kilku organizacji.

Izraelska armia ogłosiła, że prowadzi operację w rejonach Al-Dżalada i Ein-Deir-Baha w pobliżu wojskowego punktu kontrolnego przy wjeździe do Hebronu. Wojskowi określili jej cel jako poszukiwanie napastników i broni; operacja obejmuje również wyburzanie budowli.

Oświadczenia dotyczące wpływu na ludność cywilną

Administracja Palestyńska nazwała działania wojskowych zbiorową karą. Burmistrz Hebronu Jusef Zuheir al-Dżabari powiedział Reutersowi, że kolejne około 1300 osób może stracić domy, oprócz 1200 już przesiedlonych. Twierdził również, że wojskowi zniszczyli w mieście sklepy, fabryki, domy i drogi.

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Milena Ansari, dyrektorka działu ds. terytoriów palestyńskich organizacji Physicians for Human Rights Israel, poinformowała, że operacja już wpłynęła na dostęp pacjentów do opieki medycznej. Według organizacji zespoły karetek muszą przekazywać pacjentów między pojazdami na punktach kontrolnych. W szczególności sześciomiesięczne dziecko z infekcją płuc czekało dwa dni na przewiezienie ze szpitala w Ramallah do Hebronu.

Apel do wojska

Ansari ostrzegła, że długotrwały pobyt przesiedlonych osób w tymczasowych schronieniach lub przepełnionych domach krewnych może pogorszyć ich stan zdrowia. Wskazała na zagrożenia dla osób z chorobami przewlekłymi, w tym nadciśnieniem, cukrzycą oraz dla tych, którzy wymagają dializ, a także na psychologiczne konsekwencje dla dzieci.

Stowarzyszenie na rzecz Praw Obywatelskich w Izraelu w liście do dowództwa armii oświadczyło, że nie widzi dowodów na związek między wyburzanymi domami a napastnikami, którzy przeprowadzili atak w ubiegłym tygodniu. Organizacja powołała się także na palestyńskie twierdzenia, że część mieszkańców wyprowadzono z domów w nocy bez zapewnienia schronienia, a tysiące ludzi nie mogły dotrzeć do pracy, szkół i Meczetu Ibrahima.

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