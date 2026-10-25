以色列人权组织表示，由于以色列国防军在约旦河西岸希伯伦开展行动，约1200名巴勒斯坦平民被迫迁移。据《耶路撒冷邮报》援引多个组织代表的消息报道。

以色列军方宣布，正在希伯伦入口处军事检查站附近的阿尔贾拉达和艾因代尔巴哈地区开展行动。军方称，其目标是搜查袭击者和武器；该行动还包括拆除建筑物。

关于对平民影响的声明

巴勒斯坦行政当局称军方的行动是集体惩罚。希伯伦市长优素福·祖海尔·贾巴里告诉路透社，除已被迁移的1200人外，还有约1300人可能失去住所。他还声称，军方摧毁了该市的商店、工厂、房屋和道路。

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以色列人权医生组织巴勒斯坦领土部门主任米莱娜·安萨里表示，这次行动已影响患者获得医疗服务。该组织称，救护车人员不得不在检查站的车辆之间转移患者。尤其是一名患肺部感染的六个月大婴儿，等待了两天才从拉马拉的一家医院转往希伯伦。

向军方呼吁

安萨里警告称，被迁移人员长期居住在临时避难所或亲属拥挤的住所中，可能恶化他们的健康状况。她指出，患有高血压、糖尿病等慢性疾病以及需要透析的人面临风险，儿童也会受到心理影响。

以色列公民权利协会在致军方指挥部的信中表示，没有看到被拆除房屋与上周发动袭击的袭击者之间存在关联的证据。该组织还援引巴勒斯坦方面的说法称，部分居民夜间被带离住所且未获提供避难处，数千人无法前往工作地点、学校和易卜拉欣清真寺。

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