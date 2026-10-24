Лидер оппозиции Танзании Лиссу планирует начать голодовку — The Hindu
Заключенный лидер оппозиции Танзании Тунду Лиссу планирует начать голодовку 26 октября. По словам его адвоката, таким образом политик будет протестовать против возможного отказа администрации тюрьмы разрешить ему частные консультации с защитниками, назначенные судом, сообщает The Hindu.
Заявление адвоката
Адвокат Лиссу сообщил о запланированной голодовке 24 октября. По его утверждению, администрация тюрьмы не позволяет политику конфиденциально встречаться со своими адвокатами, несмотря на судебное решение о таких консультациях.
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Дело о государственной измене
Лиссу обвиняют в государственной измене. По данным издания, это обвинение может предусматривать смертный приговор. Он возглавляет Chadema — главную оппозиционную партию Танзании — и находится под стражей более 18 месяцев.
Окончательное решение по делу Лиссу запланировано на 6 ноября. В 2017 году политик пережил покушение: в него выстрелили 16 раз.