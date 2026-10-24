Заключенный лидер оппозиции Танзании Тунду Лиссу планирует начать голодовку 26 октября. По словам его адвоката, таким образом политик будет протестовать против возможного отказа администрации тюрьмы разрешить ему частные консультации с защитниками, назначенные судом, сообщает The Hindu.

Заявление адвоката

Адвокат Лиссу сообщил о запланированной голодовке 24 октября. По его утверждению, администрация тюрьмы не позволяет политику конфиденциально встречаться со своими адвокатами, несмотря на судебное решение о таких консультациях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дело о государственной измене

Лиссу обвиняют в государственной измене. По данным издания, это обвинение может предусматривать смертный приговор. Он возглавляет Chadema — главную оппозиционную партию Танзании — и находится под стражей более 18 месяцев.

Окончательное решение по делу Лиссу запланировано на 6 ноября. В 2017 году политик пережил покушение: в него выстрелили 16 раз.

Читай нас в