Госдепартамент США обновил рекомендации по поездкам в Израиль, предупредив о повышенной угрозе вооруженных атак со стороны поддерживаемых Ираном хуситов и возможной быстрой эскалации региональных боевых действий. При этом общий уровень рекомендаций для страны не изменили: он остается на уровне 3, который призывает граждан США пересмотреть необходимость поездки из-за терроризма и гражданских беспорядков, сообщает Jerusalem Post.

Ограничения вблизи границ остаются в силе

Госдепартамент сохранил уровень 4 — наиболее строгое предупреждение с призывом не путешествовать — для отдельных районов Израиля. Оно распространяется на территории к северу от установленных границ маршрутов 85, 90 и 87 на севере страны, районы в пределах 11,3 километра от сектора Газа, а также зоны в пределах 2,4 километра от границы Израиля с Египтом. Исключением является район возле перехода Таба, также известного как переход Менахема Бегина.

На сотрудников правительства США в Израиле распространяются те же географические ограничения. Служебные поездки в эти районы требуют согласования со службой безопасности посольства США. В ведомстве также отметили, что израильские власти ограничивают передвижение в определенных северных районах из-за деятельности и присутствия Армии обороны Израиля.

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Советы путешественникам

В предупреждении упомянуты предыдущие атаки хуситов на Саудовскую Аравию, в том числе удары по гражданским аэропортам и критической инфраструктуре, которые приводили к жертвам среди гражданского населения и значительным сбоям в поездках. Госдепартамент подчеркнул, что боевые действия с участием хуситов могут быстро выйти за пределы непосредственно затронутых районов и создать дополнительные риски для путешественников в регионе.

Гражданам США, планирующим посетить Израиль, посоветовали сохранять бдительность, избегать демонстраций и массовых собраний, ознакомиться с экстренными процедурами и определить ближайшие укрытия. Также рекомендовано установить приложение Red Alert Командования тыла Израиля или аналогичные сервисы для получения уведомлений о ракетах и вооруженных беспилотниках. Власти США призвали путешественников иметь самостоятельный план эвакуации, не зависящий от помощи американского правительства.

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