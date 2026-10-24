Departament Stanu USA zaktualizował zalecenia dotyczące podróży do Izraela, ostrzegając przed zwiększonym zagrożeniem zbrojnymi atakami ze strony wspieranych przez Iran Huti oraz możliwością szybkiej eskalacji regionalnych działań wojennych. Jednocześnie ogólny poziom zaleceń dla kraju nie został zmieniony: pozostaje na poziomie 3, który wzywa obywateli USA do ponownego rozważenia konieczności podróży z powodu terroryzmu i niepokojów społecznych, podaje Jerusalem Post.

Ograniczenia w pobliżu granic pozostają w mocy

Departament Stanu utrzymał poziom 4 — najsurowsze ostrzeżenie, wzywające do nieodbywania podróży — dla niektórych obszarów Izraela. Obejmuje ono tereny na północ od wyznaczonych granic dróg 85, 90 i 87 na północy kraju, obszary w promieniu 11,3 kilometra od Strefy Gazy, a także strefy w promieniu 2,4 kilometra od granicy Izraela z Egiptem. Wyjątkiem jest obszar w pobliżu przejścia Taba, znanego również jako przejście Menachema Begina.

Pracowników rządu USA w Izraelu obowiązują takie same ograniczenia geograficzne. Służbowe podróże do tych obszarów wymagają zgody biura bezpieczeństwa Ambasady USA. Departament zaznaczył również, że władze Izraela ograniczają przemieszczanie się w wyznaczonych północnych rejonach z powodu działalności i obecności Sił Obronnych Izraela.

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Porady dla podróżnych

W ostrzeżeniu wspomniano o wcześniejszych atakach Huti na Arabię Saudyjską, w tym o uderzeniach w cywilne lotniska i infrastrukturę krytyczną, które doprowadziły do ofiar wśród ludności cywilnej i znacznych zakłóceń w podróżach. Departament Stanu podkreślił, że działania wojenne z udziałem Huti mogą szybko wykroczyć poza bezpośrednio dotknięte obszary i stworzyć dodatkowe zagrożenia dla podróżnych w regionie.

Obywatelom USA planującym wizytę w Izraelu doradzono zachowanie czujności, unikanie demonstracji i dużych zgromadzeń, zapoznanie się z procedurami awaryjnymi oraz ustalenie lokalizacji najbliższych schronów. Zalecono również zainstalowanie aplikacji Red Alert izraelskiego Dowództwa Obrony Cywilnej lub podobnych usług, aby otrzymywać powiadomienia o rakietach i uzbrojonych dronach. Władze USA wezwały podróżnych do posiadania własnego planu ewakuacji, który nie zależy od pomocy rządu USA.

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