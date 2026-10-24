美国国务院更新了赴以色列旅行建议，警告称，伊朗支持的胡塞武装发动武装袭击的威胁加剧，地区战事也可能迅速升级。同时，该国的总体旅行建议级别未作调整，仍维持在第3级，即因恐怖主义和社会动荡而建议美国公民重新考虑是否出行，《耶路撒冷邮报》报道。

边境附近限制措施仍然有效

美国国务院对以色列部分地区维持第4级——最严格的警告级别，建议不要前往。该警告适用于该国北部85号、90号和87号公路划定界线以北的地区、距加沙地带11.3公里以内的地区，以及距以色列与埃及边境2.4公里以内的区域。塔巴口岸附近地区除外，该口岸也被称为梅纳赫姆·贝京口岸。

美国政府驻以色列工作人员同样受到这些地理限制。因公前往这些地区需要获得美国大使馆安全部门的批准。国务院还指出，由于以色列国防军的活动和驻扎，以色列当局限制在指定北部地区的通行。

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给旅行者的建议

该警告提到胡塞武装此前对沙特阿拉伯发动的袭击，包括针对民用机场和关键基础设施的打击，这些袭击造成平民伤亡和严重的旅行中断。美国国务院强调，涉及胡塞武装的战事可能迅速超出直接受影响区域，并为该地区旅行者带来额外风险。

计划访问以色列的美国公民被建议保持警惕，避开示威活动和大型集会，熟悉紧急程序，并确定最近的避难所。美国国务院还建议安装以色列后方司令部的Red Alert应用程序或类似服务，以接收有关火箭弹和武装无人机的警报。美国当局敦促旅行者制定不依赖美国政府援助的独立撤离计划。

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