Правозащитная организация Amnesty International заявила, что бойцы суданских Сил быстрого реагирования совершают незаконные задержания, пытки, принудительный труд и убийства гражданских лиц в Эль-Фашере — столице штата Северный Дарфур в Судане. О выводах организации сообщает The Rio Times.

По данным Amnesty, Силы быстрого реагирования, или RSF, захватили Эль-Фашер 26 октября 2025 года после продолжительной осады. Военизированное формирование воюет против регулярной армии Судана в конфликте, начавшемся в апреле 2023 года.

Свидетельства жителей и гуманитарных работников

Amnesty International опросила 25 человек: 19 жителей Эль-Фашера и шестерых гуманитарных работников. Семнадцать из 19 опрошенных жителей сообщили, что их задерживали бойцы RSF. Свидетели рассказали о незаконных убийствах, пытках и принудительном труде.

Организация также заявила, что представители этнических общин загава и масалит чаще подвергались задержаниям и жестокому обращению. Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар отметила, что в Эль-Фашере царит атмосфера страха.

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Гуманитарные организации, на которые ссылается Amnesty, оценивают число людей, остающихся в городе, менее чем в 70 тысяч. До войны население Эль-Фашера превышало миллион человек.

Требования Amnesty International

Правозащитники призвали немедленно освободить людей, удерживаемых без законных оснований, прекратить пытки, незаконные убийства и принудительный труд. Amnesty также требует немедленного прекращения огня и развертывания международных сил для защиты гражданского населения.

Организация призвала государства прекратить поставки оружия сторонам конфликта, а также остановить передачу вооружений Объединенным Арабским Эмиратам, пока те, по утверждению Amnesty, не прекратят поставлять оружие RSF в нарушение эмбарго ООН в отношении Дарфура. Amnesty направила RSF письмо 9 октября 2026 года, но ответа не получила по состоянию на публикацию своих выводов.

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