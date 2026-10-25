В ЮАР бывший глава криминальной разведки, генерал-майор Муланги Мпхего обратился в Высокий суд Претории с требованием признать незаконным полицейский обыск в его доме в Midstream Estate в Сентурионе. Он также просит немедленно вернуть изъятое имущество, в частности три лицензированные единицы оружия, бумажные юридические документы и мобильный телефон, сообщает TimesLIVE.

Заявление связано с двухдневным обыском в начале июля. Операцию провели в рамках расследования предполагаемого заговора с целью убийства, умышленного убийства и воспрепятствования правосудию. Государство также расследует утверждения о том, что Мпхего мог быть причастен к похищению конфиденциальных полицейских материалов своего покойного друга — заместителя национального комиссара полиции Синдиле Мфази, который умер от отравления в 2021 году.

Вопросы к ордеру

Юристы Мпхего заявили, что магистратский суд Тембисы не обнаружил записи о заявлении на выдачу ордера или сопровождающем его заявлении под присягой. Старший магистрат Генро дю Плесси в письме от 17 сентября подтвердил, что подписал ордер на обыск 6 июля, однако копия документа в тот день не была внесена в реестр ордеров в соответствии со статьей 21. Он отметил, что не помнит, почему этого не сделали.

Мпхего утверждает, что это свидетельствует о выдаче ордера «в условиях полного процессуального вакуума». Он также заявляет, что полицейские вышли за пределы ордера: приложение к нему разрешало изымать электронные устройства, в том числе телефоны, ноутбуки и портативные носители данных, однако в ходе операции были изъяты также оружие, боеприпасы и коробки с бумажными документами.

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Заявления о последствиях изъятия

По словам Мпхего, во время обыска в его доме находились вооруженные люди в масках и камуфляже без опознавательных знаков. Он заявил, что они непосредственно участвовали в осмотре помещения, открывали сейф и прикасались к его оружию. Эти утверждения являются позицией заявителя по делу.

Мпхего также говорит, что изъятая SIM-карта была основным каналом двухфакторной аутентификации для 14 корпоративных банковских профилей его компаний. По его словам, из-за этого он не может осуществлять платежи поставщикам и выплачивать зарплаты. Он также утверждает, что после изъятия оружия потратил более 680 тысяч рандов на услуги частной охраны.

В понедельник Мпхего задержали за незаконное хранение более 100 боеприпасов, найденных во время обыска. После слушания в магистратском суде Йоханнесбурга его освободили под залог в 5 тысяч рандов. Полиция подала документы о намерении возражать против заявления. Рассмотрение дела назначено на 27 октября.

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