Organizacja praw człowieka Amnesty International oświadczyła, że bojownicy sudańskich Sił Szybkiego Wsparcia dopuszczają się bezprawnych zatrzymań, tortur, pracy przymusowej i zabójstw cywilów w Al-Faszirze, stolicy sudańskiego stanu Darfur Północny. O ustaleniach organizacji informuje The Rio Times.

Według Amnesty Siły Szybkiego Wsparcia, czyli RSF, zajęły Al-Faszir 26 października 2025 roku po długotrwałym oblężeniu. Formacja paramilitarna walczy z regularną armią Sudanu w konflikcie, który rozpoczął się w kwietniu 2023 roku.

Relacje mieszkańców i pracowników humanitarnych

Amnesty International przeprowadziła wywiady z 25 osobami: 19 mieszkańcami Al-Faszira i sześcioma pracownikami humanitarnymi. Siedemnastu z 19 ankietowanych mieszkańców podało, że zostali zatrzymani przez bojowników RSF. Świadkowie opowiedzieli o bezprawnych zabójstwach, torturach i pracy przymusowej.

Organizacja oświadczyła również, że przedstawiciele grup etnicznych Zaghawa i Masalit częściej byli poddawani zatrzymaniom i złemu traktowaniu. Sekretarz generalna Amnesty International Agnès Callamard zaznaczyła, że w Al-Faszirze panuje atmosfera strachu.

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Organizacje humanitarne, na które powołuje się Amnesty, szacują liczbę osób pozostających w mieście na mniej niż 70 tysięcy. Przed wojną populacja Al-Faszira przekraczała milion osób.

Żądania Amnesty International

Obrońcy praw człowieka wezwali do natychmiastowego uwolnienia osób przetrzymywanych bez podstaw prawnych oraz do zaprzestania tortur, bezprawnych zabójstw i pracy przymusowej. Amnesty domaga się także natychmiastowego zawieszenia broni i rozmieszczenia sił międzynarodowych w celu ochrony ludności cywilnej.

Organizacja wezwała państwa do zaprzestania dostaw broni dla stron konfliktu, a także do wstrzymania transferów uzbrojenia do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dopóki te, według Amnesty, nie przestaną dostarczać broni RSF z naruszeniem embarga ONZ na Darfur. Amnesty zwróciła się do RSF listem 9 października 2026 roku, lecz do czasu publikacji swoich ustaleń nie otrzymała odpowiedzi.

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