人权组织国际特赦组织表示，苏丹快速支援部队的武装人员在苏丹北达尔富尔州首府法希尔实施非法拘押、酷刑、强迫劳动和杀害平民的行为。The Rio Times报道了该组织的调查结果。

据国际特赦组织称，快速支援部队，即RSF，在长期围困后于2025年10月26日攻占法希尔。该准军事组织正与苏丹正规军交战，这场冲突始于2023年4月。

居民和人道主义工作人员的证词

国际特赦组织采访了25人，其中包括19名法希尔居民和6名人道主义工作人员。19名受访居民中有17人表示，他们曾被RSF武装人员拘押。目击者讲述了非法杀戮、酷刑和强迫劳动的情况。

该组织还表示，扎加瓦族和马萨利特族等族群成员更频繁地遭受拘押和虐待。国际特赦组织秘书长阿涅斯·卡拉马尔指出，法希尔弥漫着恐惧氛围。

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国际特赦组织援引的人道主义组织估计，留在该市的人数不足7万。战前，法希尔人口超过100万。

国际特赦组织的要求

人权倡导者呼吁立即释放被无合法依据拘押的人员，停止酷刑、非法杀戮和强迫劳动。国际特赦组织还要求立即停火，并部署国际部队保护平民。

该组织呼吁各国停止向冲突各方供应武器，并停止向阿拉伯联合酋长国转让武器，直至该国按照国际特赦组织的说法，停止违反联合国达尔富尔武器禁运向RSF提供武器。国际特赦组织于2026年10月9日致函RSF，但在公布调查结果时尚未收到回复。

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