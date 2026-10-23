据联合国初步名单，11月11日至12日，在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会上，计划由77位国家元首或政府首脑发表讲话。这比三年前在迪拜举行的COP28少了近三分之一，当时有116位领导人发言，Climate Home News报道。

该名单可能会发生变化。除澳大利亚和土耳其外，名单中的G20国家还包括英国、巴西和中国。G20国家的年度全球排放量占比超过四分之三，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯本周呼吁它们引领气候行动。

可能出席者

与过去三年一样，中国可能将由国务院副总理丁薛祥而非中国国家主席习近平代表出席。该媒体称，英国首相安迪·伯纳姆将在峰会上发言，此前英国议会于9月表示有意参与应对气候危机。

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巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦也表示将出席COP31。根据周日选举的结果，他将以连任总统或即将卸任的总统身份发言。澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯将在峰会上发言，而澳大利亚正式担任谈判主席国。

未在名单中的人

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安不在联合国发言人名单中，但据该媒体报道，他可能会发表开幕致辞。同时，名单中没有法国、德国、意大利、印度、俄罗斯、加拿大和日本的领导人。据报道，法国总统埃马纽埃尔·马克龙将参加纪念第一次世界大战结束周年的活动以及欧洲政治共同体峰会。

联合国气候秘书处前负责人伊沃·德布尔表示，在困难时期，出席率低以及预计应展现气候领导力并支持发展中国家的国家缺席，是一个负面信号。名单所列领导人所属国家中，约三分之一位于非洲，四分之一属于小岛屿发展中国家。

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