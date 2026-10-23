Na szczycie klimatycznym COP31 w Antalyi w Turcji, 11–12 listopada, zaplanowano wystąpienia 77 głów państw lub rządów. To niemal o jedną trzecią mniej niż na COP28 w Dubaju, gdzie trzy lata temu przemawiało 116 liderów, informuje Climate Home News, powołując się na wstępną listę ONZ.

Lista może się zmienić. Wśród państw G20, poza Australią i Turcją, znajdują się na niej Wielka Brytania, Brazylia i Chiny. Państwa G20 odpowiadają za ponad trzy czwarte rocznych światowych emisji, a sekretarz generalny ONZ António Guterres wezwał je w tym tygodniu do przewodzenia działaniom na rzecz klimatu.

Kto może przybyć

Chiny, podobnie jak w ciągu trzech poprzednich lat, prawdopodobnie będzie reprezentował wicepremier Ding Xuexiang, a nie przewodniczący ChRL Xi Jinping. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham ma wystąpić na szczycie, według publikacji, po wrześniowym oświadczeniu parlamentu o zamiarze włączenia się w przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu.

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Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva również oświadczył, że odwiedzi COP31. W zależności od wyniku niedzielnych wyborów wystąpi jako ponownie wybrany prezydent albo jako prezydent ustępujący ze stanowiska. Premier Australii Anthony Albanese ma wystąpić na szczycie, podczas gdy Australia formalnie pełni rolę przewodniczącej negocjacjom.

Kogo nie ma na liście

Prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana nie ma na liście mówców ONZ, jednak według publikacji prawdopodobnie wygłosi przemówienie otwierające. Jednocześnie na liście nie ma przywódców Francji, Niemiec, Włoch, Indii, Rosji, Kanady i Japonii. Prezydent Francji Emmanuel Macron ma według doniesień uczestniczyć w wydarzeniach związanych z rocznicą zakończenia I wojny światowej oraz w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

Były szef sekretariatu klimatycznego ONZ Yvo de Boer nazwał niską frekwencję oraz nieobecność państw, od których oczekuje się przywództwa klimatycznego i wsparcia państw rozwijających się, negatywnym sygnałem w trudnym okresie. Około jedna trzecia państw, których liderzy figurują na liście, znajduje się w Afryce, a jedna czwarta należy do małych rozwijających się państw wyspiarskich.

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