На климатическом саммите COP31 в Анталье, Турция, 11–12 ноября запланированы выступления 77 глав государств или правительств. Это почти на треть меньше, чем на COP28 в Дубае, где три года назад выступили 116 лидеров, сообщает Climate Home News со ссылкой на предварительный список ООН.

Список может измениться. Среди стран G20, помимо Австралии и Турции, в нем указаны Великобритания, Бразилия и Китай. Страны G20 обеспечивают более трех четвертей ежегодных мировых выбросов, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на этой неделе призвал их возглавить климатические действия.

Кто может прибыть

Китай, как и в течение трех предыдущих лет, вероятно, будет представлять вице-премьер Дин Сюэсян, а не председатель КНР Си Цзиньпин. Премьер-министр Великобритании Энди Бернгем, по данным издания, должен выступить на саммите после заявления парламента в сентябре о намерении присоединиться к противодействию климатическому кризису.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также заявлял, что посетит COP31. В зависимости от результата выборов в воскресенье он выступит как переизбранный президент или как президент, покидающий должность. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе должен выступить на саммите, тогда как Австралия формально выполняет роль председателя переговоров.

Кого нет в списке

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нет в списке спикеров ООН, однако он, по данным издания, вероятно, произнесет вступительную речь. В то же время в перечне нет лидеров Франции, Германии, Италии, Индии, России, Канады и Японии. Президент Франции Эмманюэль Макрон, как сообщается, посетит мероприятия к годовщине окончания Первой мировой войны и саммит Европейского политического сообщества.

Бывший глава климатического секретариата ООН Иво де Бур назвал низкую явку и отсутствие стран, от которых ожидают климатического лидерства и поддержки развивающихся государств, негативным сигналом в сложный период. Около трети государств, лидеры которых указаны в перечне, расположены в Африке, а четверть относится к малым островным развивающимся государствам.

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