在以色列，反对派阵营在周二举行的议会选举前可能获得54个席位，而执政联盟阵营可能获得48席。根据Lazar Research为Maariv进行的民调，《耶路撒冷邮报》报道。

两大阵营之间的差距扩大至六席，尽管最大的两个政党仅相差两个席位。与前一周相比，执政联盟阵营失去了三个席位，尤其是因为奥费尔·温特尔领导的“以色列人民”党未能跨过3.25%的选举门槛。民调显示，该党获得3%的选票。

席位分配

利库德集团可能获得19席，沙斯党获得8席，“宗教犹太复国主义”党获得7席。“联合妥拉犹太教”党和“犹太力量”党各获得7席。在反对派阵营中，加迪·艾森科特的“亚沙尔”党获得21席，纳夫塔利·贝内特的“贝亚哈德”党获得15席，“民主党”获得10席，“以色列是我们的家园”党获得8席。

研究显示，预备役军人党或新经济党以4个席位跨过门槛。如果该党未能进入议会，执政联盟阵营可能获得50席，犹太复国主义反对派将获得56席，阿拉伯政党则再获14席。

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投票率与候选人支持度

81%的受访者表示一定会投票。这可能表明投票率将高于2022年选举，当时投票率为71%。反对党支持者中，87%确信会投票；联盟选民中这一比例为83%。确定计划前往投票站的阿拉伯政党支持者比例从10月8日的74%升至81%。

在总理候选人的直接比较中，加迪·艾森科特以49%对41%领先现任总理本雅明·内塔尼亚胡。纳夫塔利·贝内特也以45%对43%领先内塔尼亚胡。与此同时，内塔尼亚胡以44%对39%领先阿维格多·利伯曼。

如果选举未能产生明确结果，60%的受访者更倾向于组建民族团结政府。在政治僵局的情况下，23%的受访者希望举行新的选举。该民调于10月19日至22日在以色列18岁及以上人口的代表性样本中进行，包括犹太和阿拉伯受访者；最大误差为3%。

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