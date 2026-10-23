В Израиле оппозиционный блок перед выборами в Кнессет во вторник может получить 54 мандата, тогда как коалиционный блок — 48. Таковы результаты опроса Maariv, проведенного Lazar Research, сообщает Jerusalem Post.

Разрыв между блоками увеличился до шести мест, хотя две крупнейшие партии разделяют лишь два мандата. Коалиционный блок потерял три места по сравнению с предыдущей неделей, в частности потому, что партия «Народ Израиля» Офера Винтера не преодолевает избирательный барьер в 3,25%. Согласно опросу, она набирает 3% голосов.

Распределение мандатов

Партия «Ликуд» может получить 19 мандатов, ШАС — восемь, а «Религиозный сионизм» — семь. «Объединенный иудаизм Торы» и «Оцма йехудит» получают по семь мест. В оппозиционном блоке партия «Яшар» Гади Айзенкота имеет 21 мандат, «Беяхад» Нафтали Беннета — 15, «Демократы» — 10, а «Исраэль Бейтейну» — восемь.

Партия резервистов или Новая экономическая партия, согласно исследованию, преодолевает барьер с четырьмя мандатами. Если она не пройдет в Кнессет, коалиционный блок может получить 50 мест, сионистская оппозиция — 56, а арабские партии — еще 14.

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Явка и поддержка кандидатов

О намерении обязательно голосовать заявили 81% респондентов. Это может свидетельствовать о более высокой явке, чем на выборах 2022 года, когда она составляла 71%. Среди сторонников оппозиционных партий уверены в голосовании 87%, среди избирателей коалиции — 83%. Доля сторонников арабских партий, которые точно планируют прийти на участки, выросла с 74% 8 октября до 81%.

В прямом сравнении кандидатов на пост премьер-министра Гади Айзенкот опережает действующего премьера Биньямина Нетаньяху с результатом 49% против 41%. Нафтали Беннет также имеет преимущество над Нетаньяху — 45% против 43%. В то же время Нетаньяху опережает Авигдора Либермана: 44% против 39%.

Шестьдесят процентов опрошенных предпочли бы правительство национального единства, если выборы не дадут четкого результата. Новых выборов в случае политического тупика хотят 23% респондентов. Опрос проводили 19–22 октября среди репрезентативной выборки населения Израиля в возрасте от 18 лет, включая еврейских и арабских респондентов; максимальная погрешность составляет 3%.

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