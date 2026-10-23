W Izraelu blok opozycyjny przed wtorkowymi wyborami do Knesetu może zdobyć 54 mandaty, podczas gdy blok koalicyjny — 48. Takie są wyniki sondażu Maariv przeprowadzonego przez Lazar Research, informuje Jerusalem Post.

Różnica między blokami wzrosła do sześciu miejsc, choć dwie największe partie dzielą zaledwie dwa mandaty. Blok koalicyjny stracił trzy miejsca w porównaniu z poprzednim tygodniem, w szczególności dlatego, że partia Naród Izraela Ofera Wintera nie przekracza progu wyborczego wynoszącego 3,25%. Według sondażu uzyskuje ona 3% głosów.

Podział mandatów

Partia Likud może zdobyć 19 mandatów, Szas — osiem, a Religijny Syjonizm — siedem. Zjednoczony Judaizm Tory i Ocma Jehudit uzyskują po siedem miejsc. W bloku opozycyjnym partia Jaszara Gadiego Ajzenkota ma 21 mandatów, Bejachad Naftalego Bennetta — 15, Demokraci — 10, a Israel Bejteinu — osiem.

Partia Rezerwistów lub Nowa Partia Ekonomiczna, według badania, przekracza próg z czterema mandatami. Jeśli nie wejdzie do Knesetu, blok koalicyjny może uzyskać 50 miejsc, syjonistyczna opozycja — 56, a partie arabskie kolejne 14.

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Frekwencja i poparcie dla kandydatów

Zamiar zdecydowanego udziału w głosowaniu zadeklarowało 81% respondentów. Może to wskazywać na wyższą frekwencję niż w wyborach w 2022 roku, kiedy wyniosła ona 71%. Wśród zwolenników partii opozycyjnych pewnych udziału w głosowaniu jest 87%, a wśród wyborców koalicji — 83%. Odsetek zwolenników partii arabskich, którzy z pewnością planują pójść do urn, wzrósł z 74% 8 października do 81%.

W bezpośrednim porównaniu kandydatów na stanowisko premiera Gadi Ajzenkot wyprzedza urzędującego premiera Binjamina Netanjahu wynikiem 49% do 41%. Naftali Bennett również ma przewagę nad Netanjahu — 45% do 43%. Jednocześnie Netanjahu wyprzedza Awigdora Libermana: 44% do 39%.

Sześćdziesiąt procent ankietowanych wolałoby rząd jedności narodowej, jeśli wybory nie przyniosą jednoznacznego wyniku. Nowych wyborów w przypadku politycznego impasu chce 23% respondentów. Sondaż przeprowadzono od 19 do 22 października na reprezentatywnej próbie mieszkańców Izraela w wieku od 18 lat, w tym respondentów żydowskich i arabskich; maksymalny błąd wynosi 3%.

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