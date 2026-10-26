W Nepalu trzy osoby zginęły, a kolejne trzy uznano za zaginione po wypadku motorówki w Triveni, w wiejskiej gminie Sangurigadhi-10 w dystrykcie Dhankuta. Do zdarzenia doszło po południu 25 października, gdy jednostka płynęła z Kopche w dystrykcie Bhojpur do Chatary w dystrykcie Sunsari, informuje Kathmandu Post.

Na pokładzie było 16 osób

Łódź z silnikiem zaburtowym przewoziła 15 pasażerów i operatora. Według policji dystryktu Dhankuta wypadek wydarzył się około godziny 14:00.

Policja uratowała 12 osób, w tym operatora łodzi, i przewiozła je do szpitala w Chatarze. Tam zmarły trzy poszkodowane osoby. Jedną z ofiar była 52-letnia Lila Rai z gminy Barahakshetra-1 w dystrykcie Sunsari. Tożsamość pozostałych dwóch ofiar — dziewczynki w wieku około sześciu lat i mężczyzny w wieku około 40 lat — nie została jeszcze ustalona.

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Trwają poszukiwania zaginionych

Według wstępnych danych do wypadku mogło dojść z powodu awarii hamulców. Niektórzy pasażerowie samodzielnie dopłynęli w bezpieczne miejsce, a część uratowanych wróciła już do domów. Jeden ranny, 31-letni Mohan Sunar, jest leczony w szpitalu w Chatarze, a jego stan oceniany jest jako normalny.

Za zaginionych uznaje się siedmioletniego Shivaka Magara, 21-letnią Pramilę Magar oraz 22-letniego Manu Raia. Operator łodzi, 24-letni Suman Magar, został zatrzymany. Policja kontynuuje akcję poszukiwawczo-ratunkową.

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