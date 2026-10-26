У Непалі після аварії човна загинули троє, ще троє зникли — Kathmandu Post

У Непалі троє людей загинули, ще троє зникли безвісти після аварії моторного човна в Трівені, у сільській громаді Сангуріґадхі-10 округу Дханкута. Інцидент стався вдень 25 жовтня, коли судно прямувало з Копче в окрузі Бходжпур до Чатари в окрузі Сунсарі. Про це повідомляє Kathmandu Post.

На борту було 16 людей

Човен із підвісним двигуном перевозив 15 пасажирів та оператора. За даними поліції округу Дханкута, аварія сталася приблизно о 14:00.

Поліція врятувала 12 осіб, серед яких був оператор човна, та доправила їх до лікарні в Чатарі. Там троє постраждалих померли. Однією із загиблих була 52-річна Ліла Рай із муніципалітету Барахакшетра-1 в окрузі Сунсарі. Особи ще двох загиблих — дівчинки віком близько шести років і чоловіка приблизно 40 років — наразі не встановлені.

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Тривають пошуки зниклих

За попередніми даними, аварія могла статися через несправність гальм. Деякі пасажири самостійно допливли до безпечного місця, а частина врятованих уже повернулася додому. Один травмований, 31-річний Мохан Сунар, перебуває на лікуванні в лікарні Чатари, його стан оцінюють як нормальний.

Зниклими безвісти вважаються семирічний Шівак Маґар, 21-річна Праміла Маґар та 22-річний Ману Рай. Оператора човна, 24-річного Сумана Маґара, взяли під варту. Поліція продовжує пошуково-рятувальну операцію.

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