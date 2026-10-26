В Непале три человека погибли, еще трое пропали без вести после аварии моторной лодки в Тривени, в сельской общине Сангуригадхи-10 округа Дханкута. Инцидент произошел днем 25 октября, когда судно направлялось из Копче в округе Бходжпур в Чатару в округе Сунсари, сообщает Kathmandu Post.

На борту находились 16 человек

Лодка с подвесным двигателем перевозила 15 пассажиров и оператора. По данным полиции округа Дханкута, авария произошла примерно в 14:00.

Полиция спасла 12 человек, среди которых был оператор лодки, и доставила их в больницу в Чатаре. Там трое пострадавших умерли. Одной из погибших была 52-летняя Лила Рай из муниципалитета Барахакшетра-1 округа Сунсари. Личности еще двух погибших — девочки примерно шести лет и мужчины около 40 лет — пока не установлены.

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Поиски пропавших продолжаются

По предварительным данным, авария могла произойти из-за неисправности тормозов. Некоторые пассажиры самостоятельно доплыли до безопасного места, а часть спасенных уже вернулась домой. Один пострадавший, 31-летний Мохан Сунар, проходит лечение в больнице Чатары, его состояние оценивается как нормальное.

Пропавшими без вести считаются семилетний Шивак Магар, 21-летняя Прамила Магар и 22-летний Ману Рай. Оператор лодки, 24-летний Суман Магар, взят под стражу. Полиция продолжает поисково-спасательную операцию.

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