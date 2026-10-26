Korea Północna wysłała do przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ list, w którym nazwała wrześniowy wybuch miny w strefie zdemilitaryzowanej incydentem sfabrykowanym przez Koreę Południową. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na północnokoreańską państwową agencję KCNA.

Oświadczenia Pjongjangu

List do przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ wysłał w niedzielę stały przedstawiciel Korei Północnej przy ONZ. Pjongjang twierdzi w nim, że Seul rzekomo sfabrykował wybuch w strefie zdemilitaryzowanej, aby utrudnić Korei Północnej prace nad umacnianiem granicy.

Korea Północna nazwała te prace zgodnym z prawem wykonywaniem suwerenności oraz środkiem samoobrony w celu ochrony bezpieczeństwa terytorialnego przed zewnętrznym zagrożeniem agresją. Pjongjang oskarżył także południowokoreańskie wojsko o oddanie strzałów ostrzegawczych w kierunku północnokoreańskiego personelu, który, jak twierdzi, pracował nad projektem.

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Stanowisko Korei Południowej

Mniej niż tydzień wcześniej Korea Południowa również przekazała Radzie Bezpieczeństwa ONZ list dotyczący incydentu z 21 września. Ambasador Korei Południowej przy ONZ Cha Ji-hoon przedstawił w nim wyniki śledztwa w sprawie wybuchu, w którym ucierpiało trzech południowokoreańskich żołnierzy.

Seul oświadczył, że wybuch spowodowała mina podłożona przez północnokoreańskie wojsko z naruszeniem Układu o zawieszeniu broni, który zakończył wojnę koreańską z lat 1950–1953. Korea Południowa wezwała Pjongjang do przeprosin, podjęcia odpowiedzialnych działań i rozpoczęcia dialogu, aby zapobiec dalszej eskalacji i odbudować zaufanie.

Wymiana listów odbywa się w czasie wzrostu napięcia na granicy międzykoreańskiej. Korea Północna zagroziła również wznowieniem transmisji przez głośniki w kierunku Korei Południowej.

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