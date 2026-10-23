伊朗称七艘油轮在霍尔木兹海峡附近受损——半岛电视台

伊朗表示，在伊朗与阿曼之间的霍尔木兹海峡区域，七艘油轮起火或受损。伊斯兰革命卫队还警告称，美国新的袭击可能引发德黑兰更广泛的回应，半岛电视台报道。

据该媒体报道，分析人士认为，美国在11月3日中期选举前发动打击的可能性不大，但双方的强硬言论加剧了对袭击再次发生的担忧。对霍尔木兹海峡的控制权以及伊朗核设施成为冲突焦点。

海峡和能源成为目标

在美国和以色列于2月28日开始袭击伊朗之前，霍尔木兹海峡并非谈判中的关键议题，当时谈判涉及德黑兰的核计划及其地区盟友。战前，全球五分之一的石油和液化天然气供应经由这条水道运输。

据半岛电视台称，如今海峡航运因伊朗对船只的威胁和袭击，以及美国支持的对伊朗港口的封锁而受到严重干扰。石油和天然气供应大幅减少。也门战事再起成为另一条战线：也门胡塞武装使用导弹和无人机袭击沙特机场和石油基础设施。这也给曼德海峡的航运带来风险。

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战争成本与对各方的压力

伊朗当局4月估计，美国和以色列袭击造成的直接和间接损失为2700亿美元。该媒体援引的官方统计数据显示，在3月21日至6月20日期间，伊朗国内生产总值同比下降10.1%。该国能源出口受到封锁限制，伊朗里亚尔汇率下跌。

美国也承担着巨额成本。美国国会预算办公室9月估计，截至8月1日，这场冲突给五角大楼造成的成本为380亿美元，并预测此后每月支出将为20亿至30亿美元，具体取决于战事强度。

战争也影响了能源市场：布伦特原油价格从2月27日的每桶72.48美元上涨至4月30日的126.41美元，并在周五开盘时为114.47美元。国际能源署10月警告称，供应限制可能持续到2027年。

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