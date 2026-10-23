Iran poinformował, że siedem tankowców z ropą zapaliło się lub zostało uszkodzonych w rejonie cieśniny Ormuz między Iranem a Omanem. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzegł również, że nowe ataki USA mogą wywołać szerszą odpowiedź Teheranu, podaje Al Jazeera.

Według stacji analitycy uważają uderzenie USA przed wyborami połówkowymi 3 listopada za mało prawdopodobne, jednak ostra retoryka obu stron nasiliła obawy przed wznowieniem ataków. W centrum konfliktu znalazły się kontrola nad cieśniną Ormuz oraz irańskie obiekty nuklearne.

Cieśniny i energetyka stały się celami

Przed rozpoczęciem amerykańskich i izraelskich uderzeń na Iran 28 lutego cieśnina Ormuz nie była kluczową kwestią w negocjacjach, które wówczas dotyczyły programu nuklearnego Teheranu i jego regionalnych sojuszników. Przed wojną przez ten szlak wodny transportowano jedną piątą światowych dostaw ropy i skroplonego gazu ziemnego.

Obecnie żegluga w cieśninie jest, według Al Jazeery, poważnie zakłócona z powodu irańskich gróźb i ataków na statki, a także blokady irańskich portów wspieranej przez USA. Dostawy ropy i gazu gwałtownie spadły. Dodatkowym frontem stało się wznowienie działań wojennych w Jemenie: jemeńscy Huti atakują saudyjskie lotniska i infrastrukturę naftową rakietami oraz dronami. Stwarza to również zagrożenia dla żeglugi w cieśninie Bab al-Mandab.

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Koszty wojny i presja na strony

W kwietniu irańskie władze oszacowały bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane amerykańsko-izraelskimi uderzeniami na 270 mld dolarów. Oficjalne statystyki przytoczone przez stację wykazały spadek PKB Iranu o 10,1% rok do roku w okresie od 21 marca do 20 czerwca. Eksport energii z kraju jest ograniczony przez blokadę, a kurs irańskiego riala spadł.

USA również ponoszą znaczne koszty. We wrześniu Kongresowe Biuro Budżetowe oszacowało koszt konfliktu dla Pentagonu na 38 mld dolarów według stanu na 1 sierpnia i prognozowało dalsze miesięczne wydatki na poziomie 2–3 mld dolarów, zależnie od intensywności działań wojennych.

Wojna wpłynęła także na rynki energii: cena Brent wzrosła z 72,48 dolara za baryłkę 27 lutego do 126,41 dolara 30 kwietnia, a na początku piątkowego handlu wynosiła 114,47 dolara. Międzynarodowa Agencja Energetyczna w październiku ostrzegła, że ograniczenia dostaw mogą utrzymać się do 2027 roku.

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