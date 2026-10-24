Armia Izraela przeprowadzi w niedzielę i poniedziałek zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia wojskowe na północy i w centralnej części kraju. Wojsko będzie ćwiczyć scenariusze nagłych ataków, a także wtargnięcia na terytorium Izraela drogą powietrzną i lądową przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na wtorek.

Cel ćwiczeń

Jak podaje Anadolu Agency, celem ćwiczeń jest sprawdzenie i zwiększenie gotowości do obrony na kilku kierunkach, a także przygotowanie się na możliwą eskalację militarną w pobliżu granic.

W manewrach wezmą udział siły powietrzne i kilka jednostek wojskowych, w tym 210. Dywizja Dowództwa Północnego, Dywizja Zachodniego Brzegu, a także 98. i 96. dywizje Dowództwa Centralnego. Na obszarach, gdzie będą prowadzone ćwiczenia, spodziewany jest wzmożony ruch sił bezpieczeństwa i samolotów.

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Armia oświadczyła, że manewry są częścią rocznego planu szkoleniowego na 2026 rok oraz stałych działań na rzecz podnoszenia gotowości zawodowej. Wojskowi podkreślili również, że nie ma podstaw, by oczekiwać incydentu w sferze bezpieczeństwa. Chociaż ćwiczenia odbędą się bezpośrednio przed głosowaniem, armia nie łączyła tych wydarzeń.

Działania przed wyborami

Szef Sztabu Generalnego Izraela Ejal Zamir poinformował wcześniej, że gotowość wojskowa zostanie podniesiona do najwyższego poziomu, od czwartku ograniczone zostaną urlopy wojskowych, a rozmieszczenie sił na Zachodnim Brzegu zostanie wzmocnione, aby wybory odbyły się bezpiecznie i terminowo.

Opublikowany w piątek sondaż gazety Maariv przewiduje 48 miejsc dla bloku premiera Binjamina Netanjahu — o trzy mniej niż w poprzednim sondażu tej gazety. Żydowskiemu blokowi opozycyjnemu prognozuje się 54 mandaty. Według tej prognozy żadna ze stron nie zdobywa 61 miejsc potrzebnych do większości w 120-osobowym Knesecie.

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