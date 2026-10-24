Армия Израиля проведет в воскресенье и понедельник масштабные военные учения на севере и в центральной части страны. Военные будут отрабатывать сценарии внезапных атак, а также проникновения на территорию Израиля по воздуху и суше накануне парламентских выборов, запланированных на вторник.

Цель учений

Как сообщает Anadolu Agency, целью учений является проверка и повышение готовности к обороне на нескольких направлениях, а также подготовка к возможной военной эскалации вблизи границ.

В маневрах примут участие ВВС и несколько военных подразделений, в частности 210-я дивизия Северного командования, дивизия на Западном берегу Иордана, а также 98-я и 96-я дивизии Центрального командования. В районах проведения учений ожидается более активное передвижение сил безопасности и самолетов.

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В армии заявили, что маневры являются частью годового плана подготовки на 2026 год и постоянных мероприятий по повышению профессиональной готовности. Военные также подчеркнули, что оснований ожидать инцидент в сфере безопасности нет. Хотя учения пройдут непосредственно перед голосованием, армия не связывала эти события.

Меры перед выборами

Начальник Генерального штаба Израиля Эяль Замир ранее сообщил, что военная готовность будет повышена до наивысшего уровня, отпуска военнослужащих ограничат с четверга, а группировку на Западном берегу Иордана усилят для безопасного и своевременного проведения выборов.

Опубликованный в пятницу опрос газеты Maariv прогнозирует 48 мест для блока премьер-министра Биньямина Нетаньяху — на три меньше, чем в предыдущем опросе издания. Еврейскому оппозиционному блоку прогнозируют 54 мандата. Согласно этому прогнозу, ни один из них не набирает 61 место, необходимое для большинства в 120-местном Кнессете.

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