Ізраїль проведе навчання з імітацією атак перед виборами — Anadolu Agency

Армія Ізраїлю проведе у неділю та понеділок масштабні військові навчання на півночі й у центральній частині країни. Військові відпрацьовуватимуть сценарії раптових атак, а також проникнення на територію Ізраїлю з повітря та суходолом напередодні парламентських виборів, запланованих на вівторок.

Мета навчань

Як повідомляє Anadolu Agency, метою навчань є перевірка та підвищення готовності до оборони на кількох напрямках, а також підготовка до можливого військового загострення поблизу кордонів.

У маневрах братимуть участь ВПС і кілька військових підрозділів, зокрема 210-та дивізія Північного командування, дивізія на Західному березі Йордану, а також 98-ма і 96-та дивізії Центрального командування. У районах проведення навчань очікують активнішого пересування сил безпеки та літаків.

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В армії заявили, що маневри є частиною річного плану підготовки на 2026 рік і постійних заходів із підвищення професійної готовності. Військові також наголосили, що підстав очікувати інцидент у сфері безпеки немає. Хоча навчання відбудуться безпосередньо перед голосуванням, армія не пов’язувала ці події.

Заходи перед виборами

Начальник Генерального штабу Ізраїлю Еяль Замір раніше повідомив, що військову готовність підвищать до найвищого рівня, відпустки військовослужбовців обмежать із четверга, а угруповання на Західному березі Йордану посилять для безпечного та своєчасного проведення виборів.

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