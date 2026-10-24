以色列军队将于周日和周一在该国北部和中部地区举行大规模军事演习。军方将在定于周二举行的议会选举前，演练突袭情景，以及通过空中和陆地进入以色列领土的情景。

演习目的

据阿纳多卢通讯社报道，此次演习旨在检验并提高多个方向的防御准备水平，同时为边境附近可能出现的军事升级做准备。

空军和多个军事单位将参加此次演习，其中包括北方司令部第210师、约旦河西岸师，以及中央司令部第98师和第96师。预计演习地区的安全部队和飞机活动将更加频繁。

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军方表示，此次演习是2026年年度训练计划以及持续提升专业战备水平措施的一部分。军方还强调，没有理由预计会发生安全事件。尽管演习将在投票前夕举行，但军方并未将这些事件联系起来。

选举前的措施

以色列总参谋长埃亚尔·扎米尔此前表示，军事战备状态将提升至最高级别，自周四起将限制军人休假，并将加强约旦河西岸的部署，以确保选举安全、及时举行。

《Maariv》报周五公布的一项民调预测，总理本雅明·内塔尼亚胡所属阵营将获得48个席位，比该报此前的民调少3席。犹太反对派阵营预计将获得54席。根据这一预测，双方均未达到在120席议会中获得多数所需的61席。

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