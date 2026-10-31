Mgła w Singapurze osłabła: według stanu na 07:00 31 października godzinowe wskaźniki PM2.5 w różnych częściach kraju wynosiły od 14 do 40 i wszędzie pozostawały w normie. 24-godzinny Indeks Standardów Zanieczyszczeń Powietrza (PSI) wyniósł od 56 do 67, co odpowiada umiarkowanemu poziomowi zanieczyszczenia.

Prognoza poprawy

Jak podaje Channel NewsAsia, Służba Meteorologiczna Singapuru oczekuje dalszej poprawy sytuacji z mgłą wraz z początkiem okresu między monsunami. Narodowa Agencja Środowiska Singapuru (NEA) poinformowała, że w sobotę na Sumatrze, Kalimantanie, w Singapurze i przyległych obszarach spodziewane są opady deszczu, które powinny pomóc ograniczyć mgłę.

Agencja prognozowała na sobotę 24-godzinne wartości PSI od 51 do 70 punktów, czyli w umiarkowanym zakresie. Jakość powietrza w zakresie od dobrej do umiarkowanej utrzymuje się od godziny 23:00 w niedzielę po poprzednim okresie mgły.

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Zalecenia dla ludności

NEA zaleciła uwzględnianie prognozy 24-godzinnego PSI przy planowaniu aktywności na świeżym powietrzu oraz sprawdzanie aktualnych godzinowych wskaźników PM2.5 przed bezpośrednimi aktywnościami na zewnątrz. Biorąc pod uwagę prognozę na sobotę, wszystkie grupy ludności mogą kontynuować zwykłą aktywność na świeżym powietrzu.

Jeśli godzinowe stężenie PM2.5 wzrośnie do podwyższonego poziomu, zdrowym osobom zaleca się ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz w ciągu następnej godziny. Dzieciom, osobom starszym, kobietom w ciąży oraz osobom z przewlekłymi chorobami serca lub płuc w takiej sytuacji zaleca się unikanie intensywnej aktywności na zewnątrz.

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