Parlament Tasmanii w Australii rozpatrzy w środę projekt ustawy o zakazie praktyk konwersyjnych — prób zmiany, tłumienia lub wykorzenienia tożsamości seksualnej lub płciowej człowieka. Inicjatywę przygotowała Partia Zielonych, popierają ją Partia Pracy i aktywiści, informuje ABC News.

Projekt ustawy definiuje praktykę konwersyjną jako działanie skierowane wobec konkretnej osoby z zamiarem zmiany, stłumienia lub wykorzenienia jej orientacji seksualnej. Zgoda osoby na takie działania nie zmieni ich oceny prawnej. Badanie uniwersytetów La Trobe i Macquarie wykazało, że z takimi praktykami zetknęła się jedna na 20 młodych osób LGBTQIA+ w Tasmanii.

Wyjątki dla dyskusji i medycyny

Zakaz nie obejmie udziału w publicznych debatach ani wyrażania przekonań i zasad, w tym religijnych, a także modlitwy. Rodzice będą mogli rozmawiać z dziećmi o orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, aktywności seksualnej i religii.

Wyjątek przewidziano również dla usług świadczonych przez zarejestrowanych pracowników ochrony zdrowia, jeśli specjalista uzna je za odpowiednie dla danej osoby, a same usługi spełniają wymogi prawne, zawodowe i etyczne. Medycy będą mogli omawiać i badać tożsamość pacjenta, nie kierując go ku określonemu rezultatowi, a także rozmawiać o chęci zaprzestania, zmiany lub cofnięcia tranzycji społecznej lub medycznej.

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Odpowiedzialność i głosowanie

Projekt ustawy przewiduje odpowiedzialność karną za umyślne stosowanie praktyki konwersyjnej, która wyrządziła szkodę poszkodowanemu. Okolicznością obciążającą będzie przypadek, gdy takie działania zostaną podjęte wobec dziecka lub osoby z ograniczoną zdolnością podejmowania decyzji. Osobno przewidziano odpowiedzialność za wywiezienie osoby z Tasmanii w celu poddania jej takim praktykom oraz za ich reklamowanie.

Projekt ustawy proponuje utworzenie stanowiska komisarza ds. praktyk konwersyjnych, które obejmie komisarz ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Do niego będzie można składać zawiadomienia o prawdopodobnym stosowaniu takich praktyk, a urzędnik zdecyduje, czy wszcząć dochodzenie. Wśród możliwych środków są: brak dalszych działań, nakaz przestrzegania wymogów lub prawnie wiążące zobowiązanie. Poważne sprawy, w których poszkodowany doznał szkody, będzie rozpatrywał Sąd Najwyższy Tasmanii.

Do zatwierdzenia w izbie niższej potrzeba 18 głosów. Zieloni mają cztery głosy, Partia Pracy — dziesięć; niezależna posłanka Kristie Johnston potwierdziła swoje poparcie, a David O'Byrne i Helen Burnet oświadczyli, że zasadniczo popierają projekt. Posłom Partii Liberalnej pozwolono głosować według własnego uznania.

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