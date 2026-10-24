W Nigerii gubernator stanu Edo Monday Okpebholo oświadczył, że podpisze nakazy wykonania wyroków śmierci wobec czterech osób skazanych na śmierć w sprawie uprowadzenia kobiety. Jak powiedział, stanie się to, jeśli skazani nie złożą apelacji w ciągu 30 dni.

Wyrok w sprawie uprowadzenia

Specjalny Sąd Karny stanu Edo 29 września skazał czterech oskarżonych na śmierć za uprowadzenie kobiety na targu warzywnym przy Airport Road w Beninie. O wypowiedzi gubernatora poinformował Premium Times Nigeria.

Okpebholo przemawiał w God's People Worldwide Prayer Ministry w Ekpomie, gdzie mówił o działaniach swojej administracji przeciwko porwaniom, grupom kultowym i innej działalności przestępczej. Powiedział, że po ataku porywaczy w rejonie targu warzywnego nakazał komisarzowi policji bezzwłocznie ich zatrzymać.

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Kampania przeciwko przestępczości

Gubernator określił bezpieczeństwo jako jedno z głównych wyzwań po objęciu urzędu. Jak powiedział, omówił tę kwestię z prezydentem Bolą Tinubu, który wezwał go do działania.

Okpebholo oświadczył również, że przed rozpoczęciem kampanii przeciwko porwaniom i grupom kultowym konsultował się z wpływowymi tradycyjnymi władcami stanu. Ostrzegł ich, by nie zwracali się do niego z prośbami o interwencję na rzecz osób zaangażowanych w działalność przestępczą.

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