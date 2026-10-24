Губернатор Едо пообіцяв підписати ордери на страту 4 викрадачів — Premium Times Nigeria

У Нігерії губернатор штату Едо Мандей Окпебхоло заявив, що підпише ордери на виконання смертного вироку щодо чотирьох осіб, засуджених до страти у справі про викрадення жінки. За його словами, це станеться, якщо засуджені не подадуть апеляцію впродовж 30 днів.

Вирок у справі про викрадення

Спеціальний кримінальний суд штату Едо 29 вересня засудив чотирьох обвинувачених до страти за викрадення жінки на овочевому ринку вздовж Airport Road у Беніні. Про заяву губернатора повідомляє Premium Times Nigeria.

Окпебхоло виступив у God's People Worldwide Prayer Ministry в Екпомі, де розповідав про заходи своєї адміністрації проти викрадень, культових угруповань та іншої злочинної діяльності. Він сказав, що після нападу викрадачів у районі овочевого ринку наказав комісару поліції без зволікань затримати їх.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кампанія проти злочинності

Губернатор назвав безпеку одним із головних викликів після вступу на посаду. За його словами, він обговорив цю проблему з президентом Болою Тінубу, який закликав його діяти.

Також Окпебхоло заявив, що перед початком кампанії проти викрадень і культових угруповань консультувався з впливовими традиційними правителями штату. Він попередив їх не звертатися до нього з проханнями втрутитися на користь людей, причетних до злочинної діяльності.

Читай нас у