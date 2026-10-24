В Нигерии губернатор штата Эдо Мандей Окпебхоло заявил, что подпишет ордера на исполнение смертных приговоров в отношении четырех человек, приговоренных к смерти по делу о похищении женщины. По его словам, это произойдет, если осужденные не подадут апелляцию в течение 30 дней.

Приговор по делу о похищении

Специальный уголовный суд штата Эдо 29 сентября приговорил четырех обвиняемых к смерти за похищение женщины на овощном рынке вдоль Airport Road в Бенине. О заявлении губернатора сообщает Premium Times Nigeria.

Окпебхоло выступил в God's People Worldwide Prayer Ministry в Экпоме, где рассказал о мерах своей администрации против похищений, культовых группировок и другой преступной деятельности. Он сказал, что после нападения похитителей в районе овощного рынка приказал комиссару полиции без промедления задержать их.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кампания против преступности

Губернатор назвал безопасность одним из главных вызовов после вступления в должность. По его словам, он обсудил эту проблему с президентом Болой Тинубу, который призвал его действовать.

Окпебхоло также заявил, что перед началом кампании против похищений и культовых группировок консультировался с влиятельными традиционными правителями штата. Он предупредил их не обращаться к нему с просьбами вмешаться в пользу людей, причастных к преступной деятельности.

Читай нас в