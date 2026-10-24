在尼日利亚，埃多州州长蒙代·奥克佩博洛表示，他将签署对4名因绑架一名女性而被判处死刑者执行死刑的命令。他说，如果被定罪者在30天内未提出上诉，这将会发生。

绑架案判决

埃多州特别刑事法院于9月29日判处4名被告死刑，罪名是在贝宁Airport Road沿线的一个蔬菜市场绑架一名女性。州长的声明由Premium Times Nigeria报道。

奥克佩博洛在埃克波马的God's People Worldwide Prayer Ministry发表讲话，介绍了其政府针对绑架、邪教团伙及其他犯罪活动采取的措施。他说，在蔬菜市场区域发生绑匪袭击事件后，他命令警察总监立即逮捕他们。

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打击犯罪行动

州长称，就任后，安全问题是主要挑战之一。他说，他与总统博拉·蒂努布讨论了这一问题，后者敦促他采取行动。

奥克佩博洛还表示，在启动打击绑架和邪教团伙的行动前，他曾与该州有影响力的传统统治者进行磋商。他警告他们，不要向他提出请求，要求他为参与犯罪活动的人进行干预。

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