Иран заявил, что семь нефтяных танкеров загорелись или получили повреждения в районе Ормузского пролива между Ираном и Оманом. Корпус стражей исламской революции также предупредил, что новые атаки США могут вызвать более широкий ответ Тегерана, сообщает Al Jazeera.

По данным издания, аналитики считают удар США до промежуточных выборов 3 ноября маловероятным, однако жесткая риторика обеих сторон усилила опасения по поводу возобновления атак. В центре конфликта оказались контроль над Ормузским проливом и иранские ядерные объекты.

Проливы и энергетика стали целями

До начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля Ормузский пролив не был ключевым вопросом на переговорах, которые тогда касались ядерной программы Тегерана и его региональных союзников. До войны через эту водную артерию перевозилась пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Теперь судоходство в проливе, по данным Al Jazeera, существенно нарушено из-за угроз и атак Ирана на суда, а также блокады иранских портов, которую поддерживают США. Поставки нефти и газа резко сократились. Дополнительным фронтом стало возобновление боевых действий в Йемене: йеменские хуситы атакуют ракетами и беспилотниками саудовские аэропорты и нефтяную инфраструктуру. Это создает риски и для судоходства в проливе Баб-эль-Мандеб.

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Издержки войны и давление на стороны

Иранские власти в апреле оценили прямой и косвенный ущерб от американо-израильских ударов в 270 млрд долларов. Официальная статистика, приведенная изданием, показала сокращение ВВП Ирана на 10,1% в годовом выражении в период с 21 марта по 20 июня. Энергетический экспорт страны ограничен блокадой, а курс иранского риала снизился.

США также несут значительные расходы. Бюджетное управление Конгресса в сентябре оценило стоимость конфликта для Пентагона в 38 млрд долларов по состоянию на 1 августа и спрогнозировало дальнейшие ежемесячные расходы на уровне 2–3 млрд долларов в зависимости от интенсивности боевых действий.

Война повлияла и на энергетические рынки: цена Brent выросла с 72,48 доллара за баррель 27 февраля до 126,41 доллара 30 апреля, а в начале торгов в пятницу составляла 114,47 доллара. Международное энергетическое агентство в октябре предупредило, что ограничения поставок могут сохраняться до 2027 года.

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