Дом арабов (Casa de los Arabes) в Гаване, Куба, знакомит посетителей с историей арабской общины острова и её участием в жизни страны. В музее, расположенном в колониальном особняке, представлены фотографии первых семей иммигрантов, их письма и личные вещи, а также традиционное арабское оружие.

В одном из залов воссоздан бедуинский шатёр из кувейтской пустыни. Часть мечей и ружей в экспозиции иностранные представители подарили Фиделю Кастро, который возглавил Кубинскую революцию в 1950-х годах.

Миграция из Леванта

Как сообщает The National, первые арабские иммигранты прибыли на Кубу во второй половине XIX века — преимущественно из Ливана, Сирии и других частей Леванта. Регион тогда переживал экономическую депрессию, высокие налоги, угрозу воинского призыва в Османской империи, сокращение пригодных для обработки земель и упадок торговли шёлком.

По словам директора музея Хакелин Диас Фуэнтес, конечной целью для многих прибывших были США, однако Куба стала важным пунктом въезда в Западное полушарие. Сначала в страну приезжали молодые мужчины, занимавшиеся уличной торговлей, а позднее основывали стабильный импортный бизнес. Впоследствии они привозили семьи и невест с родины, а члены общины также начали вступать в браки с местными жителями.

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Следы в культуре острова

Представители арабской общины сражались за независимость Кубы от Испании в 1895 году. В 1970-х годах потомки первых иммигрантов создали Арабский союз Кубы, чтобы сохранять и популяризировать арабскую культуру и её вклад в жизнь страны.

Диас Фуэнтес также отметила, что влияние арабского мира на Кубе началось ещё через Испанию, которая более 700 лет находилась под мусульманским правлением. По её словам, испанская архитектура и ряд слов арабского происхождения попали на остров вместе с испанской культурой. Директор музея связала испанское выражение ojalá, означающее «надеюсь», с арабским inshallah.

В 2015 году напротив музея построили мечеть, профинансированную Саудовской Аравией. Ранее в Доме арабов находилась единственная на острове мечеть, которой пользовались только иностранные дипломаты и члены их семей. В статье также отмечается, что арабское влияние заметно в дизайне традиционной кубинской мужской рубашки гуаяберы, которую переработал и популяризировал ливанский торговец текстилем.

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