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Sześć osób zginęło w strzelaninie w kościele w Jordanii — Deutsche Welle

Fedir Krysztowski 23 października 2026 16:58
Sześć osób zginęło w strzelaninie w kościele w Jordanii — Deutsche Welle

W strzelaninie w kościele w południowej jordańskiej muhafazie Karak zginęło sześć osób, a 28 zostało rannych. Według jordańskiej Dyrekcji Bezpieczeństwa Publicznego do ataku doszło w piątek.

Strzelanina podczas pogrzebu

Jak informuje Deutsche Welle, do strzelaniny doszło w kościele Hammoud podczas pogrzebu. Źródło w służbach bezpieczeństwa powiedziało państwowemu nadawcy Al-Mamlaka, że dwóch mężczyzn otworzyło ogień do konduktu pogrzebowego.

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Tożsamość napastników i ich motywy nie zostały jeszcze ustalone. Świadek powiedział jordańskim mediom państwowym, że w chwili strzelaniny w kościele znajdowało się od 150 do 200 osób.

Śledztwo w sprawie ataku

Rzecznik rządu Jordanii Mohammad Al-Momani oświadczył, że siły bezpieczeństwa rozpoczęły śledztwo w sprawie ataku. Zbrojne ataki tego typu rzadko zdarzają się w Jordanii. W kraju liczącym około 11,5 mln mieszkańców żyje chrześcijańska mniejszość licząca kilkaset tysięcy osób. Region Karak, położony około 180 kilometrów na południe od Ammanu, ma znaczącą społeczność chrześcijańską.

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