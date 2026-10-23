В результате стрельбы в церкви в южной иорданской мухафазе Карак погибли шесть человек, еще 28 получили ранения. По данным Управления общественной безопасности Иордании, нападение произошло в пятницу.

Стрельба во время похорон

Как сообщает Deutsche Welle, стрельба произошла в церкви Хаммуд во время похорон. Источник в органах безопасности сообщил государственному вещателю Al-Mamlaka, что двое мужчин открыли огонь по похоронной процессии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Личности нападавших и их мотивы пока не установлены. Свидетель сообщил иорданским государственным СМИ, что во время стрельбы в церкви находились от 150 до 200 человек.

Расследование нападения

Представитель правительства Иордании Мохаммад Аль-Момани заявил, что силы безопасности начали расследование нападения. Вооруженные нападения такого типа редко происходят в Иордании. В стране с населением около 11,5 миллиона человек проживает христианское меньшинство численностью в несколько сотен тысяч человек. Регион Карак, расположенный примерно в 180 километрах к югу от Аммана, имеет значительную христианскую общину.

Читай нас в