W Izraelu liczba przypadków zespołu stresu pourazowego wśród żołnierzy wzrosła o 40% od września 2023 roku, oświadczył w styczniu minister obrony Israel Katz. O psychologicznych konsekwencjach długotrwałych działań bojowych dla rezerwistów i weteranów informuje France 24.

Tysiące wojskowych potrzebują pomocy

Według danych redakcji, wśród ponad 22 tys. osób leczonych z powodu obrażeń związanych z wojną 60% ma PTSD. W raporcie Knesetu wskazano, że od stycznia 2024 roku do lipca 2025 roku 279 wojskowych próbowało popełnić samobójstwo.

W lipcu ubiegłego roku izraelski parlament oficjalnie uznał „traumę bojową” za niepełnosprawność związaną ze służbą w siłach zbrojnych. Umożliwiło to poszkodowanym wojskowym otrzymywanie leczenia finansowanego przez państwo.

Świadectwa wojskowych

29-letni Lior Tapitzer opowiedział, że doznał poważnych konsekwencji psychicznych po atakach pod przewodnictwem Hamasu z 7 października 2023 roku i kilku miesiącach walk w Strefie Gazy. Po służbie uznano go za niezdolnego do dalszej służby w rezerwie. Według Tapitzera pragnienie zemsty i zabijanie bojowników nie poprawiły jego stanu, lecz przeciwnie — sprawiły, że poczuł się gorzej.

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Inny rezerwista, 32-letni medyk jednostki piechoty Or, który poprosił o nieujawnianie jego nazwiska i twarzy, poinformował, że od 7 października spędził na służbie ponad 400 dni i zgłosił się na leczenie PTSD. Po śmierci żołnierza podczas walk w pobliżu wejścia do tunelu kontynuował służbę, lecz został przeniesiony z pierwszej linii do zadań obserwacyjnych; zaczął też uczęszczać do psychoterapeuty.

Obciążenie opieki psychiatrycznej

Dyrektor służby psychiatrycznej Centrum Medycznego Clalit HaEmek w Afuli, Alon Reshef, oświadczył, że placówka mierzy się z nieprzerwanym napływem pacjentów z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi. Według niego kolejki do hospitalizacji rosną, przypadki stają się bardziej złożone, a liczba przymusowych hospitalizacji istotnie wzrosła.

Psycholog Ronen Sidi, specjalizujący się w psychodelicznych metodach leczenia, prowadzi eksperymentalną terapię ciężkich postaci PTSD z użyciem MDMA. Według niego leczenie obecnie wykazuje zmniejszenie intensywności objawów u pacjentów. Przed wyborami zaplanowanymi na 27 października Reshef wyraził nadzieję, że przyszły rząd poświęci więcej uwagi zdrowiu psychicznemu Izraelczyków.

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