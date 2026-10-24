Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф не сможет принять участие в 12-м Парламентском форуме БРИКС, который пройдет 26–27 октября в Нью-Дели, Индия. Об этом заявило посольство Ирана в Индии, сославшись на «определенные непредвиденные обстоятельства».

Иран направит парламентскую делегацию

Несмотря на отсутствие Галибафа, Иран будет представлен на форуме парламентской делегацией. В заявлении посольства подчеркнули, что страна как член БРИКС подтверждает намерение активно и результативно участвовать в саммитах и встречах объединения на высшем уровне.

Иранская делегация также планирует продолжить диалог и консультации с представителями государств БРИКС, в частности по вопросу расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в парламентской сфере, сообщает The Hindu International.

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Форум продлится два дня

12-й Парламентский форум БРИКС пройдет в Нью-Дели 26 и 27 октября. Его дискуссии будут посвящены теме развития парламентов, ориентированных на потребности людей. По данным издания, ожидается также участие премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Посольство Ирана поблагодарило правительство Индии за гостеприимство и организацию мероприятия.

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