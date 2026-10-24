В нигерийском штате Анамбра полиция задержала Чиму Офоеке, которого подозревают в убийстве его бывшей девушки Ммесомы Умеорине. По данным полиции, женщина пропала 16 октября в общине Уга в районе местного самоуправления Агуата.

Задержание после заявления о пропаже

Как сообщает Premium Times, мать женщины обратилась в полицейское подразделение в Умучу с заявлением о ее пропаже. Представитель полиции штата Точукву Икенга заявил, что правоохранители, действуя на основании оперативной информации и совместно с членами местного формирования безопасности Agunechemba, задержали мужчину, которого назвали вероятным бывшим бойфрендом погибшей.

По словам Икенги, во время первоначального расследования Офоеке, который родом из штата Эбони, предположительно признался в убийстве после того, как женщина прекратила отношения с ним. Он также, по утверждению полиции, указал следователям место, где были обнаружены останки Умеорине.

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Дело передали следователям штата

Комиссар полиции штата Анамбра Ннанна Ама распорядился передать дело в Департамент уголовных расследований штата в городе Авка для комплексного расследования. Он призвал жителей своевременно сообщать правоохранителям о пропаже людей и другой подозрительной активности.

Видео задержания, полученное изданием, показывает допрос мужчины силовиками. На записи он держит мешок и, по данным Premium Times, признается, что внутри находится тело его бывшей девушки. Расследование продолжается.

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