W nigeryjskim stanie Anambra policja zatrzymała Chimę Ofoeke, podejrzewanego o zabójstwo jego byłej dziewczyny Mmesomy Umeorine. Według policji kobieta zaginęła 16 października w społeczności Uga, na obszarze samorządu lokalnego Aguata.

Zatrzymanie po zgłoszeniu zaginięcia

Jak informuje Premium Times, matka kobiety zgłosiła jej zaginięcie w jednostce policji w Umuchu. Rzecznik policji stanowej Tochukwu Ikenga powiedział, że funkcjonariusze, działając na podstawie informacji operacyjnych i wraz z członkami lokalnej formacji bezpieczeństwa Agunechemba, zatrzymali mężczyznę wskazanego jako prawdopodobny były chłopak zmarłej.

Według Ikengi podczas wstępnego śledztwa Ofoeke, który pochodzi ze stanu Ebonyi, miał przyznać się do zabójstwa po tym, jak kobieta zakończyła z nim związek. Miał także, jak twierdzi policja, wskazać śledczym miejsce, w którym znaleziono szczątki Umeorine.

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Sprawę przekazano śledczym stanowym

Komisarz policji stanu Anambra Nnanna Ama nakazał przekazać sprawę Stanowemu Departamentowi Śledztw Kryminalnych w Awka w celu przeprowadzenia kompleksowego dochodzenia. Wezwał mieszkańców do niezwłocznego zgłaszania organom ścigania zaginięć osób i innej podejrzanej aktywności.

Wideo z zatrzymania, które uzyskało wydanie, pokazuje przesłuchanie mężczyzny przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Na nagraniu trzyma on worek i, według Premium Times, przyznaje, że w środku znajduje się ciało jego byłej dziewczyny. Śledztwo trwa.

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